За сім місяців реалізовано понад 1 640 000 кубічних метрів деревини. На складах ДП «Ліси України» нині понад 140 000 кубометрів резерву. Заготівля паливної деревини триває. На цьому наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

«Уряд уже працює над тим, щоб українці були з теплом цієї зими. Ми розуміємо, що ворог намагатиметься зробити цей опалювальний сезон ще складнішим. За моїм дорученням Держлісагентство вже збирає потреби регіонів у паливних дровах. Потенційно областям потрібно приблизно 4 мільйони кубічних метрів деревини», — зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, найбільша із заявлених потреб на Херсонщині — майже 400 тисяч кубометрів, або 10% усіх потреб у країні.

Заготівлю деревини здійснюють за рахунок невикористаного ліміту за минулі роки, а також санітарних рубок. Це рубки, на яких заготовляють дерева, пошкоджені внаслідок бойових дій чи природних чинників, уражені шкідниками тощо. Замовити ж дрова, як і торік, українці можуть через інтернет-магазин «ДроваЄ» https://drovae.gov.ua/. Це зручно, а ще дає гарантію, що придбана деревина легальна.