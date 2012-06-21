У столичному планетарії презентували найдовший в Україні діючий макет залізниці. Довжина експозиції становить 81,9 метри і таким чином встановлено новий рекорд України.
На макеті є вокзали і депо, стрілки й світлофори, мости, тунелі та переїзди з автомобілями, зменшені у 87 разів. Коліями одночасно рухаються понад 20 потягів: пасажирські, вантажні та службові.
«Це найбільший і найдовший діючий модульний макет залізниці в Україні, — ділиться радістю співавтор проекту 27-річний Павло Гущін. Його довжина становить 81,9 метри. На макеті одночасно рухається понад 20 потягів — пасажирські, вантажні, службові. У нас є навіть певна стратегія обміну вагонами на станціях. На макеті 8 станцій, одна з яких 8 метрів в довжину. Є також локомотивне депо з поворотним кругом. Працюють світлофори, перемикаються стрілки. Потяги рухаються за допомогою диспетчерів, які управляють рухом. Спілкуються між собою за допомогою рацій, а зв'язок між станціями здійснюється через IP-телефонію. Фактично, це повноцінна діюча залізниця».
Над макетом Павло працює вже 2 роки. Допомагають друзі та колеги з клубу.
«Друзі підказують з технологіями і допомагають з навичками роботи з деякими матеріалами. Я не залізничник, а в клубі у нас є справжні. Розповідають, як працює залізниця і допомагають, щоб вона була достовірною. Над макетом працювали 25 людей. Це модульний макет, кожен з нас вдома будує свій сегмент за певними нормами, а вже у великому залі складаємо все в одну конструкцію. Найскладніше правильно укласти колії на макеті, щоби був безпечним рух, щоб потяги не зійшли з рейок і їздили не як трамваї. Це ж швидкісні потяги», — каже пан Гущін.
За словами авторів, у проект вже вкладено понад 30 тис гривень і це ще не кінець.
«Найдорожче — це електрика. Є тут мікрокомп’ютери, які всім керують. Крім того, ми власноруч пишемо програмне забезпечення. А це звичайно дорого», — каже Павло.
Організатори обіцяють, що на виставці будуть проводитися майстер-класи для дітей та дорослих з моделізму, діятиме ярмарок, де можна буде придбати масштабні моделі, іграшки, та інструменти для творчості.