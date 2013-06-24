За січень — квітень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 865,5 млрд грн. У квітні видатки становили 229,3 млрд грн. Про це свідчать дані звітності Державної казначейської служби.
У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці — 371,5 млрд грн (у квітні — 95,1 млрд). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 289,7 млрд грн (у квітні — 73,7 млрд грн).
215,1 млрд грн (у квітні — 61,1 млрд грн) пішло на оплату товарів і послуг, зокрема 147,5 млрд грн використано для підтримки ЗСУ. 44,1 млрд грн перераховано НСЗУ на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
177,7 млрд грн (у квітні — 41,8 млрд грн) витрачено на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомоги, стипендій.
47 млрд грн (у квітні — 11,7 млрд грн) спрямовано на трансферти місцевим бюджетам, 38,1 млрд грн (у квітні — 14 млрд) — на обслуговування державного боргу.