На початку року світ облетіла звістка про найдорожчий трансфер в історії українського футболу: гравець «Шахтаря» Михайло Мудрик перейшов до лондонського «Челсі» за рекордні 70 мільйонів євро. За інформацією донецького клубу, за свого напівзахисника гірники отримають ще 30 мільйонів євро бонусів. Тож Михайло Мудрик став найдорожчим футболістом в історії України. До цього цей список очолював Андрій Шевченко, за якого «Челсі» 2006 року заплатив «Мілану» майже 44 мільйони євро.