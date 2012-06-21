Вчені з'ясували середню тривалість сну людини в декількох країнах світу.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Як з'ясувалося, японці в середньому сплять 7:16 годин. Це найнижчий світовий показник. Слідом за ними в рейтингу йдуть американці. Вони вважають за краще спати по вісім з половиною годин. Від них не сильно відстають європейці й мешканці Південної Кореї. Згідно зі свідченнями, час, що витрачається на сон, склав 8:55 і 8:57.
Найбільше себе люблять аргентинці. Вони проводять в ліжку по 10:16 годин. На думку дослідників, середня тривалість в Європі сильно знизилася за останній час. При цьому мешканці Східної Азії навпаки збільшили час сну. Дослідження проводилося протягом шести років у 645 містах світу.