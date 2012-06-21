Найбільше туристів-іноземців в Україні у процентному співвідношенні має наразі Чорнобильська зона, закрита після аварії на ЧАЕС.
Про це розповіла у розмові з кореспондентом Укрінформу народний депутат України, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, член правління ГО «Асоціація індустрії гостинності України» Анна Романова.
«Парадоксально, але туризм може розвиватися у такій області, у якій цього навіть ніхто не очікував. Якщо брати зараз за туристичними іноземними потоками, то більше всього приїжджають, у відносному співвідношенні, у Чорнобильську зону. У Чорнобиль приїжджають щороку 20—25 тис. туристів, з них 80% — іноземці. Таким співвідношенням не може похвалитися жодна дестинація (туристична місцевість. — Ред.)», — розповіла пані Романова.
І це до того, зазначила вона, що Чорнобильська зона є закритою, а щоб офіційно потрапити туди, потрібно отримувати спеціальні дозволи. Та й ціна для туристів є тут досить немалою. «Одноденний тур у Чорнобильську зону коштує 300 євро. Здавалося б, хто поїде у закриту зону, яка відлякує?! Це яскравий приклад того, коли виявляє ініціативу місцевий туристичний актив», — наголосила голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності.