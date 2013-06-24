За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 мільярда гривень. Найбільші збори — у платформи United24, рекорд за весь час великої війни. Донати решти фондів також помітно зросли порівняно з попередніми місяцями, повідомляє Опендатабот.

Основну частину донатів за перше півріччя зібрала платформа United24 — 5,54 мільярда гривень, або 66% загального обсягу. На рахунки фонду «Повернись живим» надійшло 1,81 мільярда (22%), а до фонду Сергія Притули — майже мільярд гривень (12%).

Більшість коштів, які було перераховано на рахунки United24, призначено на потреби ЗСУ (оборону) — 4,93 мільярда гривень, або 89% усіх отриманих на цій платформі донатів. Решту 11% зібрано на медичну допомогу й відбудову України — 0,45 мільярда та 0,16 мільярда гривень відповідно.

2,4 мільярда гривень на оборону в червні — абсолютний рекорд та майже половина всіх донатів на оборону в першому півріччі нинішнього року. Попередній максимум — 2,24 мільярда гривень — було зібрано на цій платформі в липні 2022-го. Підсумки зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня — травня нинішнього року — тоді United24 в середньому збирала на ці потреби 0,5 мільярда гривень на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори «Повернись живим» — 0,34 мільярда гривень порівняно із середньомісячними 0,29 мільярда в січні — травні цього року. У фонді Сергія Притули зростання становить аж 37%: у червні українці задонатили 0,22 мільярда гривень, тоді як протягом попередніх п’яти місяців у середньому на рахунки надходило 0,16 мільярда.