За січень — липень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1640,1 млрд грн. У липні видатки становили 231,8 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 серпня 2023 року, повідомляє Міністерство фінансів.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями — 669,9 млрд грн (у липні — 100,5 млрд грн), або 40,8% загального обсягу видатків, витрачених за січень — липень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців — 518,8 млрд грн (у липні — 76,9 млрд грн).

406,3 млрд грн (у липні — 65,3 млрд грн) пішло на оплату використання товарів і послуг, або 24,8% загального обсягу видатків. Зокрема: 276,9 млрд грн — для підтримки Збройних сил України (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту — шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; 78,6 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 304,6 млрд грн (у липні — 40,3 млрд грн) надано на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 18,6% загального обсягу видатків. Серед них 158,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, 105,5 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; 92,3 млрд грн (у липні — 7,8 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам, або 5,6% загального обсягу; 128,1 млрд грн (у липні — 11,3 млрд грн) — на обслуговування державного боргу, або 7,8% загального обсягу.

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