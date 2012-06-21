«Львів у вересні — це форум, а Форум видавців — це точка творення». Саме таке гасло обрали організатори свята книги цього року. У програмі — майже дев’ять сотень літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів за участі тисячі авторів, інтелектуалів, художників і культурних діячів, 14 тематичних кластерів і 10 спецпроектів, які відбувалися на чотирьох десятках локацій.«Ми до цього йшли 23 роки. Останні кілька днів я посилала промені добра Всесвіту, щоби була гарна погода і щоб у нас панували тиша, спокій та взаєморозуміння, конструктивна дискусія й жодної агресії», — розповіла президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль у вітальному слові з нагоди офіційного відкриття заходу.
Заступник міністра культури Юрій Рибачук зазначив: «Форум — не тільки платформа для взаємодії гравців книжкового ринку, а ще й простір, де творяться нові сенси, формуються нові візії майбутнього».
Цьогорічний форум представив чимало тематичних кластерів: «Освіта», «Креативні індустрії + Урбаністика», «Бізнес», Non-fiction, «Українська візуальна книга», «Жінка», «Права людини», «Історія», «Наука і технології», «Стиль життя», «Мови/переклади», «Кулінарія», «Філософія», «Здоров’я». У межах форуму реалізували соціальні й благодійні заходи: акція для пенсіонерів «Третій вік: задоволення від читання» й збирання книжок для потреб бібліотек сходу України.
На конкурс «Найкраща книжка Форуму-2017» надійшло 447 книжок від 90 видавництв. Урочистий захід з нагородження відбувся у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. У номінації «Класична українська література» перемогла книжка Івана Франка «Мойсей» (видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка), найкращою серед сучасної української прози назвали книжку «Інтернат» (Meridian Czernowitz) Сергія Жадана. «Іноді здається, що в Україні культура нині не пріоритет. У Парижі, Нью-Йорку, Брюсселі Україну передовсім розглядають у контексті війни. Тому важливо показати, що тут є міста, які нормально функціонують. Тут живуть люди, працюють театри, музеї, бібліотеки, культура розвивається. Отож важливо користатися можливостями, які надає ЄС», — охарактеризував культурну подію депутат Європарламенту Богдан Здроєвський.