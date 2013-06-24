Станом на другу половину серпня збирання врожаю проведено на площі 6185,1 тис. га з урожайністю 44,1 ц/га, намолочено 27 млн 259 тис. тонн ранніх зернових культур, повідомляє Мінагрополітики.
Пшеницю обмолочено на 4384 тис. га (врожайність — 47,5 ц/га), намолочено 20 818 тис. тонн; ячмінь — 1398 тис. га (врожайність — 39,8 ц/га), намолочено 5567 тис. тонн; горох — 152,2 тис. га (врожайність — 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тис. тонн; просо — 2,32 тис. га (врожайність — 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тис. тонн; гречку — 0,08 тис. га (врожайність — 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тис. тонн. Інших зернових та зернобобових культур обмолочено 249 тис. га, намолочено 492,1 тис. тонн.
Лідери зі збирання зернових — аграрії Запоріжжя, вони обмолотили 96% площ, найбільший намолот залишається за Одещиною — 3,2 млн тонн.
На Дніпропетровщині, Херсонщині, Тернопільщині та Одещині розпочато збирання проса.
13 областей закінчили збирати ріпак. Його обмолочено на площі 1370,7 тис. га, намолочено 3944,1 тис. тонн насіння з врожайністю 28,8 ц/га.
Повністю збирання ранніх зернових культур завершили аграрії Полтавщини, Вінниччини та Одещини.