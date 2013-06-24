До 2014 року харків’янка Ірина Зеленська (Донцова) була доволі успішним підприємцем — торгувала косметикою і не думала, що незабаром їй доведеться займатися зовсім іншими справами. Але після того як росія анексувала Крим і розв’язала війну на Донбасі, її життя кардинально змінилося. Двоє її синів Євген та Василь стали учасниками АТО, перебували в бойових умовах, а пані Ірина почала допомагати їм та їхнім побратимам. Робити довелося все: привозила медикаменти, необхідні інструменти, будматеріали, які на той час ще не могли в достатній кількості дати ні держава, ні волонтери.