Корпорація Airbus завершила будівництво нової модифікації найбільшого в світі пасажирського літака A380. Новий літак називається Airbus A380plus, повідомляють у корпорації.
«У новій модифікації поліпшені експлуатаційні характеристики при скороченні загальних витрат на будівництво», –йдеться в повідомленні Airbus.
Салон нового літака вміщає 933 пасажири – на 80 більше, ніж попередня модель. Змінена конструкція крил, що поліпшить аеродинаміку, а також дозволяє заощадити витрата палива на 4%. При цьому нова версія А380 рідше вимагатиме техобслуговування, а будівництво оновленого літака на 13% дешевше (майже 370 мільйонів доларів замість 428 мільйонів доларів).
ДОВІДКА «УК»
Airbus A380 – найбільший серійний пасажирський авіалайнер у світі. Його максимальна місткість – 853 людини, максимальна злітна маса – 575 тонн, розмах крил – 79,7 метра, максимальна дальність польоту – 15 тисяч 200 кілометрів, крейсерська швидкість – 945 км/год. Перший політ А380 здійснив 27 квітня 2005 року. До цього протягом 37 років з кінця 1960-х найбільшим у світі пасажирським авіалайнером вважався американський Boeing 747.