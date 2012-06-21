Це строматоліти - перші живі організми, які заселили нашу планету 3,7 мільярда років тому. Сьогодні за рештками їх скам'янілостей вчені роблять висновки про вік гірських порід. Однак вважалося, що ці доісторичні мікроорганізми давно зникли з лиця землі. Як виявилося, вони живуть - у торф'яних болотах Тасманії.
На вигляд строматоліти камінь каменем, але на ділі - шари ціанобактерій, стародавнього одноклітинного мікроба, здатного до фотосинтезу. Ці мікроби були першими мешканцями нашої планети, і крім них протягом двох мільярдів років на Землі не було нічого.
Живі строматоліти - виключно рідкісна знахідка. Вважається, що вони не можуть конкурувати з високорозвиненими організмами, такими як равлики, і вимирають від нестачі їжі. Однак вода, насичена мінералами, в болотах Тасманії не дозволяє равликам розмножуватися, тоді як строматоліти відчувають себе чудово. Крім того, територія національного парку острова
Тасманія охороняється ЮНЕСКО і захищена від господарської діяльності людини.
Команда австралійських біологів має намір продовжити активні пошуки найдавнішої форми життя в цьому регіоні.