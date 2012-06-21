Найбільший авіаперевізник дешевих перельотів Європи Ryanair оголосив про відкриття рейсів до України та назвав перші рейси з Києва.
Ryanair літатиме у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндховен, повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-конференцію комерційного директора Ryanair Девід О’Брайана та міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
Поки що відомо про рейси з Києва, але сьогодні мають стати відомі і рейси зі Львова.
За даними компанії, рейси почнуть виконувати з жовтня. Рейси до Ейндховена з Києва виконуватимуть тричі на тиждень, Лондона Стенстед — п'ять разів на тиждень, Манчестера — тричі на тиждень та Стокгольм — чотири рази на тиждень.
Квитки на рейси у жовтні та листопаді можна купити за акційною ціною 19,99 євро. Акція стартує з 16 березня.
Як зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян, рейси до Києва прийматиме міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Напередодні ввечері спеціальний літак Ryanair прибув до Києва, а вже сьогодні борт відвезе представника компанії та міністра інфраструктури до Львова, де також відбудеться представлення компанії.
Напередодні про прихід до України ірландського перевізника, який пропонує надзвичайно дешеві перельоти Європою, заявили міністр інфраструктури Володимир Омелян та прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Володимир Омелян також розповів, що торік авіакомпанії в Україні перевезли на 30% пасажирів більше, ніж у 2015 році.
Загалом літаками у 2016 році скористалися 4% українців, і міністр сподівається, що цей показник зростатиме.
За останній рік в Україні суттєво наростила присутність компанія дешевих перельотів Wizzair, яка в 2017 році також запустила низку додаткових рейсів з України до країн Європи.