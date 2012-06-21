Картина Поля Гогена «Коли весілля?» виявилася на 90 мільйонів доларів дешевшою, ніж вважалося раніше.
Тепер найдорожчою картиною в історії став «Обмін» Віллєма де Кунінга, за яку, за наявними даними, заплатили 300 мільйона доларів у 2016 році.
Під час процесу у суді Лондона було оголошено, що вартість картини «Коли весілля?» становила 210 мільйонів доларів Тобто вона виявилася на 90 мільйонів дешевшою, ніж оголошували раніше, повідомляє The New York Times.
У 2015 році повідомлялося про те, що картина Гогена була продана катарській державній організації Qatar Museums за 300 мільйонів доларів, що стало найвищою в історії вартістю картини.
Попереднім власником картини був співробітник аукціонного дому Sotheby's Рудольф Штехелин. З позовом проти Штехелина і його трасту звернувся швейцарський аукціоніст Симон де Пюрі (який брав участь в угоді) та його дружина Міхаела. Вони стверджують, що аукціоністові повинні заплатити комісію в розмірі 10 мільйонів доларів. Письмову угоду щодо комісії сторони не укладали. Штехелин, зі свого боку, звинувачує де Пюрі в обмані.