Картина Поля Гогена «Коли весілля?» виявилася на 90 мільйонів доларів дешевшою, ніж вважалося раніше.

Картина Поля Гогена "Коли весілля?"

Тепер найдорожчою картиною в історії став «Обмін» Віллєма де Кунінга, за яку, за наявними даними, заплатили 300 мільйона доларів у 2016 році.

Під час процесу у суді Лондона було оголошено, що вартість картини «Коли весілля?» становила 210 мільйонів доларів Тобто вона виявилася на 90 мільйонів дешевшою, ніж оголошували раніше, повідомляє The New York Times.

Картина Віллема де Кунінга "Обмін"

У 2015 році повідомлялося про те, що картина Гогена була продана катарській державній організації Qatar Museums за 300 мільйонів доларів, що стало найвищою в історії вартістю картини.

Попереднім власником картини був співробітник аукціонного дому Sotheby's Рудольф Штехелин. З позовом проти Штехелина і його трасту звернувся швейцарський аукціоніст Симон де Пюрі (який брав участь в угоді) та його дружина Міхаела. Вони стверджують, що аукціоністові повинні заплатити комісію в розмірі 10 мільйонів доларів. Письмову угоду щодо комісії сторони не укладали. Штехелин, зі свого боку, звинувачує де Пюрі в обмані.

Газета.ua 