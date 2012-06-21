Google випередив Apple у рейтингу найдорожчих брендів у світі. Такі результати дослідження консалтингової фірми Brand Finance, повідомляють іноземні ЗМІ.
Ціна Apple за останній рік опустилася на 27% і склала 107,141 млрд доларів. У той час як вартість бренду Google виросла на 24% і досягла 109,5 млрд доларів.
Однією з причин таких змін, на думку експертів, став той факт, що споживачі почали ставити під сумнів здатність Apple до подальших інновацій.
На третьому місці Amazon з результатами 106,396 млрд доларів. За ним йде телекомунікаційна компанія AT&T (86,016 доларів). Microsoft втратив одну позицію в порівнянні з торішнім рейтингом і в цьому році розмістився на п’ятому місці з результатом 76,265 млрд доларів.
Серед інших брендів, які потрапили в топ-10:
6 місце – Samsung (66,119 млрд доларів, +13% за рік);
7 місце – Verizon (65,875 млрд доларів);
8 місце – Walmart (62,211 млрд доларів);
9 місце – Facebook (61,998 млрд доларів);
10 місце – Industrial & Commercial Bank of China (47,832 млрд доларів).