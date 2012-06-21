Водограй уздовж набережної ставу в центрі Тернополя, відкритий наприкінці серпня, стане довшим на
«Установка фонтана є одним з кроків, які ми послідовно робимо для того, щоб повністю очистити нашу водойму і привести її в такий екологічний стан, яким ми могли б пишатися», — розповів начальник управління ЖКГ Тернополя Олег Соколовський.
Зазначається, що насоси, розташовані на різній висоті, качають 500 кубічних метрів води на годину. Струмені б’ють із сотень форсунок на відстань
За словами Соколовського, в планах міської влади продовжувати фонтан щорічно, щоб він став найдовшим у світі. Крім того, найближчим часом тут буде встановлене підсвічування, а навколо острівця Чайка створять ще одну лінію фонтану, де струмені води будуть бити на шість метрів.