Водограй уздовж набережної ставу в центрі Тернополя, відкритий наприкінці серпня, стане довшим на 122 метрів. У такий спосіб до кінця вересня загальна протяжність найдовшого фонтану в Україні становитиме 244 метри, повідомляє Zruchno.Travel.

«Установка фонтана є одним з кроків, які ми послідовно робимо для того, щоб повністю очистити нашу водойму і привести її в такий екологічний стан, яким ми могли б пишатися», розповів начальник управління ЖКГ Тернополя Олег Соколовський.

Зазначається, що насоси, розташовані на різній висоті, качають 500 кубічних метрів води на годину. Струмені б’ють із сотень форсунок на відстань 9 метрів, досягаючи висоти 4 метри. Таким чином у водойму потрапляє насичена киснем вода, що вирішує проблему з цвітінням водоростей і зменшує ризики загибелі риби.

За словами Соколовського, в планах міської влади продовжувати фонтан щорічно, щоб він став найдовшим у світі. Крім того, найближчим часом тут буде встановлене підсвічування, а навколо острівця Чайка створять ще одну лінію фонтану, де струмені води будуть бити на шість метрів. 