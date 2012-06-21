Садівник-любитель з уельського Денбишира виростив гострий перець — ймовірно найпекучішій у світі. Стручковий перець з назвою «Подих дракона» має 2,4 млн одиниць за шкалою пекучості Сковилла — на 900 тисяч одиниць більше, ніж у нинішнього рекордсмена.
За словами пана Сміта, вирощений ним перець вкрай гострий і його не можна вживати в їжу, але можна використовувати як альтернативний анестезуючий засіб у бідних країнах.
Майк Сміт займається рослинництвом приблизно вісім років. Виростити «Подих дракона» йому допомогли вчені-хіміки з Університету Ноттінгема — вони синтезували нове добриво і запропонували його Сміту для випробувань в польових умовах.
Перець, що виріс на кущі заввишки трохи понад метр, ймовірно, не має собі рівних за вмістом капсаїцину. Пан Сміт зізнався, що навіть не намагався спробувати своє дітище на смак, попередивши, що «це не буде приємним відчуттям».
«Врешті-решт, треба мати розум», — сказав він.
Садівник пропонує використовувати «Подих дракона» як анестетик у країнах третього світу, де не вистачає грошей на ліки — сік вирощеного ним перцю при потраплянні на шкіру викликає оніміння. Він також може бути корисним для хворих, які страждають на алергією на відомі науці анестезуючі засоби.
Пан Сміт вже подав заявку, щоб «Подих дракона» було внесено в Книгу рекордів Гінеса як найпекучіший вид перцю у світі.