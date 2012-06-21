З Вестрей до Папа-Вестрей, що на Оркнейських островах у Шотландії, літак летить близько 90 секунд.
Як пише ExpertTur, довжина маршруту складає всього
Пасажири здійснюють коротку подорож на одному з восьмимісних літаків шотландської авіакомпанії Loganair.
До цього рекорд найкоротшого міжнародного рейсу утримувала авіакомпанія під назвою People's Air Group. Вона виконувала рейс зі Швейцарії до Німеччини лише за вісім хвилин. Напрямок закрили на початку цього року через низький продаж квитків і високу вартість експлуатації.
Також цьогоріч авіакомпанія Qatar Airways розпочала виконувати найтриваліший безпосадковий переліт у світі — з Дохи до Окленда.
Довжина маршруту, що перетинає десять часових поясів і п'ять країн, становить
Час перельоту з Катару до Нової Зеландії становить 16 годин 15 хвилин, а в іний бік — 17 годин 30 хвилин.