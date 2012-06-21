Доброчинність завжди була одним з рушіїв культурного життя в Україні. Особливо це відчутно у складних умовах сьогодення, коли жителі передовсім східного регіону позбавлені повноцінної можливості обирати, читати, користуватись у навчанні, роботі бажаною й потрібною українською книжкою.
Одне з найстаріших видавництв країни «Либідь» має давні добрі традиції доброчинності, тож його колектив не залишив поза увагою надруковану в «УК» (18 листопада 2016 року) статтю «Броня міцна, а книги також зброя». Нам близька позиція щодо значення української книжки ініціатора й засновника «Дому книги» в Бахмуті на Донеччині Володимира Дериведмедя, тож цінуємо його кроки щодо реального поширення української книжки на Донбасі. І прагнемо долучитися до цієї благородної праці.
Адже як справді національне за духом видавництво посіяло чимало зерен духовності. Від перших років незалежності країни «Либідь» в основу діяльності обрала видання із самобутньої спадщини українського народу, що працює на становлення української державності, духовне відродження нації.
У мирний час наші книжки у східному регіоні надходили в книгарні й бібліотеки. Це свідчить про те, що там українська книжка затребувана і знаходила шлях до читачів. Поступове засилля російської книжки, поза сумнівом, стало одним із чинників, які зумовили нинішню трагедію на Донбасі. У цих умовах саме доброчинність набуває особливої ваги. «Либідь» долучається до численних благодійних акцій всеукраїнського, регіонального рівнів, громадських ініціатив, щедро даруючи свої видання воїнам АТО, бібліотекам, навчальним і культурним закладам.
Як стимул для подальшої плідної роботи сприйняло видавництво недавню подяку за подаровану літературу в навчальні заклади Маріуполя і Луганської області, яку від імені громадської організації «Не будь байдужим!» підписала виконавчий директор Оксана Левкова. Ми ретельно підібрали насамперед літературу національно-патріотичного спрямування. Це книжки Тараса Шевченка, Івана Дзюби, Ліни Костенко, Валерія Шевчука, найкращі видання з історії України, української літератури, мовні. Саме такі книжки несуть знання, вкрай потрібні українцям для розуміння подій, що відбуваються.
Наш постійний автор Іван Дзюба, який народився і сформувався як інтелектуал на Донеччині, одну з недавніх своїх книжок «У літературі й навколо. З боргів давніх і новонабуваних» відкриває розділом «Донецька рана України», пояснюючи причини трагічних подій у регіоні: «Трагедія Донеччини має не лише політичні, економічні, соціальні виміри, а й культурні — в найширшому значенні слова. На жаль, ця тема залишається білою (чорною?) плямою для більшості нашого суспільства, яке не знало, не знає і не дуже хоче знати донецької складової нашої української культури. Мені випадало писати й говорити про це в різні часи».
Щиру вдячність видавництву висловили і бібліотечні працівники центральної міської публічної бібліотеки Краматорська, наголосивши, що книжки знаходять читачів і сприяють розвитку культурної компетентності громадян міста. Ми надіслали їх на конкретне замовлення бібліотеки. Також адресно підібрано та надіслано книжки для дітей та юнацтва дитячій бібліотеці №1 міста Лисичанська Луганської області.
Маючи в доробку прекрасні подарункові видання, з радістю надали книжкові призи для телеглядачів телеканалу «Луганська регіональна дирекція. Рідна Україна».
Це лише окремі приклади, але вони переконують, що українська книжка вкрай потрібна на сході. Задля досягнення мети необхідні консолідовані зусилля держави, місцевої влади, видавців, меценатів, громадськості, всіх, хто не байдужий і здатний щось робити.
Марія КУРГАК,
заступник директора видавництва «Либідь»,
для «Урядового кур’єра»