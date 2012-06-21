Протягом п’яти днів 12 українських живописців, які пройшли конкурсний добір, щодня малювали по одній картині з пейзажами Вінниці під час мистецького пленеру «Кращий художник України». Захід відбувся за підтримки Міністерства культури та з ініціативи народного художника Володимир Козюка. Створені митцями полотна пронизані любов’ю до подільського міста і вражають майстерністю. «Це один із кроків реалізації стратегії, відповідно до якої хочемо бачити наше місто усміхненим, успішним і європейським», — зазначив під час підбиття підсумків пленеру голова облдержадміністрації Валерій Коровій. За словами Володимира Козюка, обласна і міська влада надали максимальну підтримку. «Пленер проходив з метою формування іміджу Вінниці як європейського міста, задля підтримки та стимулювання до творчості українських митців», — сказав він.
Усіх 12 учасників відзначено дипломами. А переможцями стали Володимир Оврах (Вінниця) у старшій віковій групі та Євгеній Шаповалов (Чернігів) у молодшій віковій групі. Вони отримали відзнаку «Кращий художник України».