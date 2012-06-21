Українська Wikipedia в рамках фотоконкурсу «Вікі любить Землю» опублікувала кращі фотографії природи України за 2016 рік.
Фотографії з'явилися на сторінці конкурсу Wiki Loves Earth. 10 фотографій номінації потрапили для участі в міжнародному конкурсі.
У Wikipedia повідомили, що конкурс на «Найкраще фото» цього року став рекордним за кількістю учасників. Понад 13 тисяч користувачів завантажили понад 115 тисяч знімків.
«Вікі любить Землю» спрямований на створення повної інформаційної бази про природно-заповідну спадщину України і світу. Його мета — зібрати ілюстрації та статті у Вікіпедії для кожного природоохоронного об'єкта в світі», – йдеться в повідомленні порталу.
Фото можна переглянути тут.