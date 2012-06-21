Науковці з Австралії з’ясували, що фрукти можуть позбавляти людину від депресії. Це означає, що вони – не лише приємна, а й надзвичайно корисна їжа. Не дарма дієтологи рекомендують вживати їх для того, щоб покращити стан здоров’я та привести до ладу фігуру.
Співробітники Квінслендського університету заявляють, що вживання фруктів може сприяти позбавленню від негативних емоцій та пригніченого настрою. Для підкріплення своєї теорії на практиці, було проведено масштабний науковий експеримент, у якому взяли участь шість тисяч мешканок Австралії, повідомляють іноземні ЗМІ.
Протягом встановленого проміжку часу тестовим групам було запропоновано варіативний набір фруктів для щоденного раціону. Після завершення дослідження вчені встановили необхідну кількість фруктів для профілактики депресії. Як виявилося, всього два плоди на день вбережуть настрій і психічне здоров’я людини. Дослідник підкреслили, що від овочів подібного ефекту чекати не слід.
Крім того, більшість фруктів не мають негативного впливу на фігуру, а отже в невеликій кількості, їх можна вживати сміливо.