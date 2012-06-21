У селі Коріппо, що в Швейцарії, живуть лише 16 людей. Щоб урятувати його, хочуть перетворити деякі будинки на готелі, повідомляє ВВС Україна.
Всі жителі — пенсіонери, єдина людина в селі, яка працює — сільський голова Клаудіо Скеттріні.
Будинки, які хочуть перетворити в готелі, не ремонтували декілька десятиліть. Це вимагатиме багато зусиль.
«Звичайно ми пофарбуємо і облаштуємо ванни, залишимо оригінальні двері, камінь і дерево. Гості зможуть відчути, як жилося в Коріппо в 19 сторіччі», — розповідає архітектор і директор Corippo Foundation Фабіо Джакомацці.
Сільський бар виконуватиме функції приймальної готелю. Відпочивальники зможуть жити поряд із мешканцями села.
Щоб реалізувати цей план, потрібен час. Туристи вже зацікавилися, надходять запити про бронювання.