Наймолодша лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай повідомила, що вступила до Оксфордського університеті в Англії.
Про це повідомляє «День» з посиланням на ABC.
«З радістю поїду в Оксфорд! Найкращі сподівання на життя попереду» – написала Малала у твіті.
20-річна пакистанська активістка Малала розповіла, що вивчатиме в одному з найкращих університетів світу політику, філософію та економіку.
Малала Юсуфзай переїхала до Великої Британії у 2012 році після того, як у рідному Пакистані на неї скоїли напад таліби. Дівчина відстоювала право жінок на освіту, проти чого заперечували бойовики.
У 2014 році 17-річна Юсуфзай виграла Нобелівську премію миру і стала наймолодшою лауреаткою премії.