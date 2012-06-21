Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) склала список стійких до антибіотиків бактерій, які становлять найбільшу загрозу для здоров’я людей.
Лідирують в ньому грамнегативні бактерії, як-от кишкова паличка, які можуть викликати смертельно небезпечні інфекції кровотоку і пневмонію у пацієнтів лікарень, чий імунітет ослаблений (Повний список — Російська служба Бі-Бі-Сі).
Представлений вченими список буде обговорюватися напередодні саміту G20 в Німеччині цього літа: метою міжнародного співтовариства стане пошук нових антибіотиків, які змогли б боротися з інфекціями, що важко піддаються лікуванню.
Експерти неодноразово попереджали про наближення так званої постантибіотичної ери, коли деякі інфекції буде неможливо вилікувати існуючими препаратами.
Тож звичайні інфекції можуть одержати широке поширення і призвести до летальних наслідків.
Марі-Поль Кіні з ВООЗ вважає, що стійкість до антибіотиків досягла тривожних масштабів, в той час як винахід нових ліків все ще не відбувається.
«У нас стрімко закінчуються варіанти лікування. Ми не можемо покладатися тільки на сили фармакологічного ринку, бо нові антибіотики не встигнуть винайти», — вважає Кіні.
Крім того, у ВООЗ попереджають, що фармацевтичні компанії можуть піти шляхом найменшого спротиву і зосередитися на розробці простих і прибуткових препаратів
До списку ВООЗ не портапив туберкульоз — пошуку нових методів лікування цієї інфекції вже віддано пріоритетне значення.
Список складений з урахуванням поточного рівня стійкості до ліків, глобальних показників смертності, поширення інфекцій і навантаження на систему охорони здоров'я.