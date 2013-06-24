Підкреслити переваги та відмінно приховати недоліки, надати рисам виразності та об'єму можна за допомогою простого макіяжу з елементами сяйва. Стробінг – саме так називається техніка, яка стала одним з головних бьюті-трендів останніх років. Обличчя з елементами сяяння виглядає свіжим і в житті, і на фото. Що це таке, як правильно виконувати та які декоративні формули для цього пасують найкраще, знають технологи бренду Maybelline.

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Стробінг: впорається навіть новачок

Стробінг давно підкорив серця модниць. Вона не вимагає ретельного промальовування ліній, що дозволяє її освоїти навіть новачкові в макіяжі. А відсутність чіткості – ідеальний спосіб приховати навіть відчутні вікові зміни.

Техніка відтворюється з кількома видами косметичних засобів. Можна використовувати одне або два, залежно від того, наскільки ретельним має бути ваш макіяж. Якщо мова йде про вечірку, слід накласти більше блиску, а на кожен день буде достатньо кількох штрихів.

Засоби Maybelline – головне одним рухом

Традиційно для стробінгу використовують такі засоби:

Люмінайзер (ілюмінатор) крем з високим вмістом світловідбивних частинок. Його можна підмішати в тональну основу, ВВ-крем або нанести самостійно, без тону. Люмінайзер розсіює світло навколо обличчя таким чином, що дрібні дефекти стають непомітними – це оптична ілюзія, майже чари!

Хайлайтер – косметичний засіб, що містить перламутровий блиск білого відтінку (сніжно-білий, молочний, перловий, золотистий тощо). Хайлайтер Maybelline наноситься на певні ділянки, щоб виділити їх за допомогою м'якого блиску. Може бути сухим, кремовим або у формі олівця.

Пудра з мерехтінням – пудра з блискітками (шиммер) або зі слюдою – натуральним матеріалом, що має тихий блиск. Пудру зручно використовувати в останню чергу, щоб надати макіяжу завершеності.

Техніка стробінгу

Техніка дуже проста і не вимагає спеціальних навичок. Косметичний продукт із мерехтінням наносять на певні зони – середину чола, під бровами, вилиці, перенісся, верхню губу, підборіддя і ретельно розтушовують, аби не було чіткого контуру. Для цього – забудьте про пензлики і опануйте власні пальці.

Проте є кілька важливих секретів, аби виглядати бездоганно та пригортати увагу легким сяйвом, а не перламутровим блиском. Для цього:

Забудьте про чіткі лінії. Лише розмитий контур.

Для сухої шкіри використовуйте виключно кремові текстури Maybelline, для жирної – сухі. Так ви збережете натуральний баланс шкіри.

Менше блискіток, особливо у віці 35+. Обирайте дрібнодисперсну пудру або хайлайтер – вони приховують будь-які недоліки.

І звичайно, користуйтесь виключно якісною косметикою. В Maybelline що не текстура – то ідеальний фініш і легке нанесення. А купити цю розкіш в Україні можна в магазині Парфумз – с доставкою всією країною.