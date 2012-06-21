Опубліковано рейтинг World Best selling car 2016, що назвав найпопулярніші автомобілі у світі за минулий рік. Результати отримано шляхом підрахунку продажу нових автомобілів у 150 країнах.
Сюрпризів не сталося і найпопулярніша модель у світі, – як і раніше, Toyota Corolla. Седан Тойота знайшов 1 316 383 покупці, що на 3,6% менше, ніж минулого року, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
На друге місце піднявся пікап Ford F-Series. З 993 779 проданими авто він став першим на американському ринку і потіснив європейського лідера Volkswagen Golf VII на третю позицію у світі (991 414 машин).
У п’ятірці найкращих також виявилися седан Hyundai Elantra (788 081 авто) і кросовер Honda CR-V (752 463). Найбільше зростання продажу продемонструвала нова Honda Civic, що піднялася з 17 на 9 місце у світі з 668 707 проданими автомобілями.