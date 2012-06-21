Статистичне агентство Eurostat назвав найщасливіші міста Європи, пише британське видання Independent.
Як повідомляється, відбір відбувався за низкою критеріїв: кількість задоволених життям у місті, громадськими місцями, охороною здоров'я, екологією та освітою.
За кількістю задоволених життям найщасливішим містом була названа столиця Литви Вільнюс. За ним розташувалися датський Копенгаген і шведський Стокгольм.
Також в п'ятірці найщасливіших — жителі Люксембурга і Вени. А найменш щасливими виявилися в грецьких Афінах.
Зокрема, в номінації якості публічних просторів (маркети, сквери, громадські місця) найбільше задоволені жителі австрійського Відня. Також до п'ятірки лідерів увійшли жителі Люксембургу, Стокгольму, столиці Словенії — Любляни і Фінляндії — Гельсінкі. Найбільше не подобаються публічні простори жителям Афін і мальтійської Валетти.
Що стосується чистоти та екології, то тут найбільше задоволені жителі Люксембурга. Серед лідерів також Відень, Любляна, Рига (Латвія) і Гельсінкі. А от найгірше питання чистоти стоїть у Римі (Італія), який значно відстав від найближчої столиці Братислави (Словаччина).
В питаннях охорони здоров'я всім задоволені у нідерландському Амстердамі. За ним Брюссель (Бельгія), Відень, Люксембург, Прага (Чехія). Найменш задоволені цим пунктом в Афінах, від яких недалеко втекли вперед і жителі Варшави (Польща).
Говорячи про освіту, то тут лідером стала столиця Ірландії Дублін. За ним на одному рівні йдуть Нікосія (Кіпр), Гельсінкі та Любляна. Замикає п'ятірку — Люксембург. Серед найгірших в цьому сегменті — болгарська Софія і румунський Бухарест.