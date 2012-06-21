Найстаріший автомобіль у світі – De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, 1884 року випуску в хорошому стані і на ходу.
Автомобіль La Marquise, встановив рекорд ціни для раритетних транспортних засобів. У 2011 році його продали на аукціоні за $4 млн 620 тис. доларів.
Організатори аукціону RM Auctions розраховували виручити за раритет $2-2,5 мільйони доларів. Ім'я покупця La Marquise, що став п'ятим власником цього автомобіля за всю його 124-річну історію, аукціонний дім не розкриває.
Першим власником La Marquise був французький аристократ граф де Діон, який брав участь в його створенні. У 1906 році де Діон продав автомобіль офіцеру французької армії Анрі Доріолю, сім'я якого володіла La Marquise до 1987 року.
Наступним власником став член британського клубу класичних машин Тім Мур, який відреставрував автомобіль до робочого стану. У 2007 році La Marquise був проданий колекціонерові з Техасу Джону О'Квіну, який заплатив за нього $3,63 мільйона доларів.
Після смерті О'Квіна у 2009-му авто було виставлене спадкоємцями на аукціон.