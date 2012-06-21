У виставковому центрі «Київ ЕкспоПлаза» відбувся ювілейний Х Міжнародний конгрес з питань стратегії молочного бізнесу, технологій виробництва молока. У роботі цього представницького заходу взяли участь фахівці провідних сільськогосподарських молочних підприємств України, молокопереробних, молочних кооперативів, галузевих об’єднань та міжнародних організацій. Запорізьку область представляв лідер галузі ПАТ «Племзавод «Степний». Гендиректор Анатолій Волков отримав нагороду «За вагомий внесок у розвиток молочного скотарства України».
За даними департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА, це господарство займається виробництвом зернових культур, молока, м’яса, розведенням племінного поголів’я великої рогатої худоби та свиней, переробкою власної сировини для виробництва м’ясних та молочних продуктів, використовуючи передовий досвід і новітні сільськогосподарські технології. Кожного року збільшують виробництво молока та м’яса, нарощують поголів’я великої рогатої худоби, свиней, продуктивність дійної череди корів. Надій молока на корову становив 10874 кг, що на 1267 кг більше минулорічного показника. Враховуючи вагомі досягнення підприємства, Асоціація виробників молока планує 19 травня провести на його базі Національний день ферми.
«Племзаводу «Степний» не вперше ставити рекорди. Колектив молочного комплексу господарства постійно є призером обласного змагання за найвищі надої молока ім. Марії Сардак. Відзначений українськими та міжнародними нагородами, зокрема щорічної міжнародної виставки АГРО.