Міжнародне інформаційне агентство AFP провело опитування своїх репортерів з усього світу, щоб визначити найбільш впливових людей 2016 року.
Так, рейтинг AFP очолив новообраний президент США Дональд Трамп. Йому поступилися президент РФ Володимир Путін і очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Головні редактори з різних департаментів агентства уклали список із 30 ключових осіб 2016 року і представили його 300 журналістам з усього світу, які також працюють у різних відділах.
Ось повний рейтинг із 10 осіб, який уклали журналісти міжнародного агентства.
Дональд Трамп, новообраний президент США.
Володимир Путін, президент РФ.
Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.
Гілларі Клінтон, кандидат в президенти США від Демократичної партії.
Найджел Фарадж, британський політик, ідеолог Brexit.
Башар Асад, президент Сирії.
Барак Обама, чинний президент США.
Папа римський Франциск.
Боб Ділан, американський музикант, лауреат Нобелівської премії у номінації літератури 2016 року.
Мішель Обама, перша леді США.
Нагадаємо, іменитий американський журнал Forbes опублікував традиційний щорічний рейтинг найвпливовіших людей світу. 2016-го його знову очолив президент РФ Володимир Путін.