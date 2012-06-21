Міжнародне інформаційне агентство AFP провело опитування своїх репортерів з усього світу, щоб визначити найбільш впливових людей 2016 року.

Так, рейтинг AFP очолив новообраний президент США Дональд Трамп. Йому поступилися президент РФ Володимир Путін і очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Головні редактори з різних департаментів агентства уклали список із 30 ключових осіб 2016 року і представили його 300 журналістам з усього світу, які також працюють у різних відділах.

Ось повний рейтинг із 10 осіб, який уклали журналісти міжнародного агентства.

Дональд Трамп, новообраний президент США.

Володимир Путін, президент РФ.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.

Гілларі Клінтон, кандидат в президенти США від Демократичної партії.

Найджел Фарадж, британський політик, ідеолог Brexit.

Башар Асад, президент Сирії.

Барак Обама, чинний президент США.

Папа римський Франциск.

Боб Ділан, американський музикант, лауреат Нобелівської премії у номінації літератури 2016 року.

Мішель Обама, перша леді США.

Нагадаємо, іменитий американський журнал Forbes опублікував традиційний щорічний рейтинг найвпливовіших людей світу. 2016-го його знову очолив президент РФ Володимир Путін.

ТСН 