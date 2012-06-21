Директор Департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Вадим Фіоктістов провів виїзну робочу зустріч з колективом ТОВ «Квас Бевериджиз», де ознайомився з виробництвом, поспілкувався з фахівцями компанії. ТОВ «Квас Бевериджиз» є провідним виробником безалкогольних напоїв в Україні.
Компанія є найбільшим в Україні виробником квасу із зернової сировини з повним циклом виробництва. Виробляє високоякісний концентрат квасного сусла, який використовується в харчовій промисловості. Широко використовує сучасні ресурсо- та енерго-зберігаючі технології, має програму енергозбереження. А йоготоргова марка «Ярило» відома на всю країну та посідає лідерські позиції на ринку квасу.
Посадовець оглянув нещодавно відкриту нову лінію виробництва сидру яблучного та з чорної смородини, які користуються попитом у споживачів.
– ТОВ «Квас Бевериджиз» є прикладом того, як потрібно вести сучасне виробництво, впроваджуючи новітні технології, дбаючи про якість та безпеку продукції,– зазначив Вадим Фіоктістов.– Для цього виробничий процес на всіх етапах,від вхідного контролю сировини і матеріалів до готової продукції, контролює виробничо-технологічна лабораторія, оснащена сучасним аналітичним обладнанням, що дозволяє проводити аналіз будь-якої складності у максимально короткі терміни.
ТОВ «Квас Бевериджиз» є соціально відповідальним бізнесом, зокрема не оминаєувагою дітей-переселенців та дітей воїнів АТО. Для них на підприємствіпроводятьекскурсії, показують захоплюючий процес квасоваріння,розповідають історію виникнення цього древнього напою.