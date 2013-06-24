Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина, Донеччина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина - в кожному з цих регіонів працюють піротехнічні розрахунки та механізовані помічники. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нині 13 машин механізованого розмінування працюють на деокупованих територіях та очищують землю від вибухонебезпечних предметів.По-перше, це убезпечує особовий склад. Життя кожного нашого фахівця надважливе. По-друге, це прискорює темпи розмінування територій.

Також незабаром ще одна група піротехніків буде навчатись в Хорватії, аби ще ефективніше і безпечніше для життя проводити розмінувальні роботи на території України.

Пам’ятайте, якщо ви помітили невідомий предмет - не підходьте і не чіпайте його, адже це може бути вибухонебезпечний предмет. Одразу телефонуйте «101».