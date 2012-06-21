Склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» найближчим часом буде оновлено, щоб завершити реформу корпоративного управління компанії та вирішити нагальні питання, які тривалий час залишаються відкритими.
На думку віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, яку він висловив у коментарі Укрінформу, одні з ключових питань — створення внутрішньої системи аудиту й контролю з відповідним міжнародним сертифікатом якості, проблематика Укрнафти та заборгованості теплопостачальних підприємств, якісна підготовка фінансових планів.
«Нам дуже шкода, що деякі авторитетні незалежні директори вирішили вийти зі складу цього органу. Але не варто драматизувати. У діалозі з нашими міжнародними партнерами буде сформовано якісно нову незалежну наглядову раду НАК «Нафтогаз України», — цитує слова Володимира Кістіона служба віце-прем’єр-міністра.