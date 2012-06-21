28 лютого 2017 року Міністерство фінансів України затвердило наказ №276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів» та наказ №275 Про затвердження форм заяв про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації». Цього ж дня накази було оприлюднено у газеті Урядовий кур’єр» №39.
ОФІЦІЙНО
Накази Міністерства фінансів України №276 і №275
28 лютого 2017 року Міністерство фінансів України затвердило наказ №276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів» та наказ №275 Про затвердження форм заяв про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації». Цього ж дня накази було оприлюднено у газеті Урядовий кур’єр» №39.