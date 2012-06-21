У день перепоховання Тараса Шевченка на Батьківщині, який усе свідоме українство відзначає 22 травня, біля монументів Кобзареві завжди велелюдно. Навіть із кінця 60-х років минулого століття, коли поява людини в таких місцях, а ще з квітами чи у вишиванці автоматично означала подальше й тривале спілкування з «особами в цивільному», утиски не відлякували справжніх патріотів.
Нині нам немає від кого ховатися на своїй землі, тож і столичний парк Шевченка, і Чернеча, а нині Тарасова гора стають місцем прощі задля вшанування пам’яті нашого славетного земляка. У Каневі, де «лани широкополі, і Дніпро, і кручі», побували зокрема віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко, представники місцевої влади, духовенства та громадськості. Усі вони поклали квіти до могили Великого Кобзаря, який спочиває в рідній землі вже 156 років.
Саме стільки років тому прах Великого Українця було повернуто з Санкт-Петербурга до України. «Ця подія стала визначальною для нашого народу, оскільки десятки поколінь українських патріотів отримували наснагу тут, на цьому місці, біля могили нашого Генія і Пророка. Шевченко для нас є і наставником, і оберегом, — цитує слова В’ячеслава Кириленка прес-служба урядовця. — Тому кожен українець не лише раз, а багато разів протягом життя має побувати в Каневі. І завдання влади — і центральної, і місцевої — популяризувати спадщину Шевченка, бо вона актуальна нині, може, як ніколи».
Квіти учасники церемонії поклали й до пам’ятного знака Олексі Гірнику, після чого оглянули оновлення в експозиції музею Національного Шевченківського заповідника.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»