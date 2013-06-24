Станом на другий тиждень жовтня в Україні намолочено майже 52,5 млн тонн нового врожаю. Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 7737,9 тис. га з урожайністю 46,0 ц/га, намолочено 35 597,3 тис. тонн зерна, зокрема: пшениці обмолочено 4694,5 тис. га (врожайність — 47,3 ц/га), намолочено 22 210,9 тис. тонн; ячменю обмолочено 1504,5 тис. га (врожайність — 39,0 ц /га), намолочено 5863 тис. тонн; кукурудзи обмолочено 884,4 тис. га (врожайність — 66,1 ц/га), намолочено 5846,6 тис. тонн; гороху обмолочено 154,4 тис. га (врожайність — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн; гречки обмолочено 127,7 тис. га (врожайність — 14,8 ц/га), намолочено 188,8 тис. тонн; проса обмолочено 72 тис. га (врожайність — 22,6 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн; інших зернових та зернобобових культур обмолочено 300,5 тис. га, намолочено 929 тис. тонн.

Збирання олійних культур проведено на площі 6761 тис. га, намолочено 16 883 тис. тонн, а саме: соняшнику обмолочено на площі 3898,5 тис. га (врожайність — 23,2 ц/га), намолочено 9042 тис. тонн насіння; ріпаку обмолочено на площі 1396 тис. га (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 4005 тис. тонн насіння; обмолот сої проведено на площі 1466 тис. га (врожайність — 25,8 ц/га), намолочено 3776 тис. тонн.

Триває збирання цукрових буряків, їх викопано на площі 96,4 тис. га, накопано 4602 тис. тонн з урожайністю 477,4 ц/га. Найбільше цукрового буряку зібрали аграрії Вінниччини — 1479,8 тис. тонн, повідомляє Мінагрополітики.