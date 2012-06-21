З безлічі продуктів, здатних прискорити метаболізм, найдієвішою є гречана крупа. Цей складний вуглевод має чималий багаж вітамінів і хімічних елементів, здатних не тільки організувати природне спалювання жиру на животі і стегнах, але і заповнити запаси мікроелементів в організмі, тим самим зміцнивши його.
Магній і фосфор прискорюють обмінні процеси в організмі, провокуючи на це природне спалювання жиру в проблемних зонах за рахунок збагачення клітин киснем і підвищуючи кровообіг.
Завдяки бору і міді гречана крупа здатна виводити з організму шлаки і токсини, що отруюють організм і притуплюють процес схуднення.
Високий вміст калію і кремнію здатні прочищати судини від холестерину і знижувати рівень цукру в крові, приводячи його в норму.
Гречана крупа містить в собі величезну кількість вітаміну А, В і Н, що відповідають за імунітет і стійкість організму до інфекційних захворювань в порожнині шлунка. Завдяки цим вітамінам забезпечується захист від отруєння кишковою паличкою.
Для приготування напою лікарі рекомендують використовувати одну столову ложку гречаної крупи і стакан нежирного кефіру або домашнього йогурту. Перед змішуванням крупу необхідно подрібнити до стану борошна і після цього залити кефіром, а на ранок за півгодини до сніданку випити суміш. Гречаний напій, результат від якого не змусить себе довго чекати, адже вже через два тижні ви побачите позитивні зміни.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»