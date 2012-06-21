Лише тиждень тому влада Запорізької області долучилася до благодійного проекту «Допомога йде». Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль обговорив можливості надання медобладнання та кваліфікованих медпрацівників у так звану «сіру» зону Донбасу.
Зараз лікарні Запорізької області можуть прийняти на обстеження та лікування постраждалих від озброєного конфлікту. При цьому особлива увага приділятиметься дітям. Найближчим часом буде перше безпечне доправлення тих, хто потребує медичної допомоги.
— У рамках співпраці з гуманітарним проектом «Допомога йде» до нас звернулись активісти з проханням надати допомогу в лікуванні дітей, — коментує ситуацію очільник Запорізької області. — Ми одразу відгукнулася на прохання і організовуємо допомогу в транспортуванні хворих дітей із зони АТО до Запоріжжя на обстеження та лікування в обласній лікарні.
За даними Костянтина Бриля, всього перевезуть 53 особи: 28 дітей та супроводжуючих. Як повідомив координатор проекту «Допомога йде» офіцер ВЦВС оперативного командування «Схід» Борис Кутовий, дуже важливим є питання супроводження транспорту із хворими дітьми Запорізькою Нацполіцією та лікарями.