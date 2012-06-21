Про це заявив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр». На його думку, минулий 2016 рік можна вважати поворотним для фінансово-банківської системи країни.
«У структурі зобов’язань банків домінують внутрішні ресурси, частка коштів населення та бізнесу в пасивах банків протягом року зросла із 64,0% до 73,4%. Покращення ліквідності внаслідок повернення до банків коштів клієнтів, а також поступове зменшення Національним банком ключової ставки з 22 до 14% протягом року створили передумови для зниження ставок за депозитами. НБУ очікує на прискорення темпів приросту вкладів порівняно з 2016 роком», — повідомив він.
Також, за його словами, за минулий рік вклади клієнтів платоспроможних на кінець року банків виросли на 117,6 млрд грн в еквіваленті переважно за рахунок припливу коштів суб’єктів господарювання. «Очікуване зниження відсоткових ставок за депозитами державних банків здешевить банківське фондування, відрахування до резервів також значно знизяться, тож сектор може стати прибутковим (без урахування фактору ПриватБанку)», — вважає Богдан Данилишин.