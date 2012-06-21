У низку районів Києві планують відновити гаряче водопостачання з 26 червня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає УНН.
«Розпочали відновлення постачання газу на ТЕЦ №6...жителі вже з понеділка отримають гарячу воду, зараз триває розгортання технологічих процесів», —повідомив він.
Також він наголосив, що місто контролюватиме процес погашення боргу перед компанією «Укртрансгаз», щоб подібні ситуації більше не повторилися.
Нагадаємо, Укртрансгаз зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6.