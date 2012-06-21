Ватажок організованої злочинної групи (ОЗГ), яка розповсюджувала у Львові «важкі» наркотики, хотів мати впливових покровителів в управлінні внутрішньої безпеки обласної поліції. Зловмисники запропонували поліцейським 120 тисяч гривень за невтручання у наркобізнес. Дилеру разом з його поплічниками тепер доведеться нести відповідальність і за збут наркотичних речовин, і за підкуп службових осіб. Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
Як встановили правоохоронці, 34-річний львів’янин, раніше судимий за пограбування та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, налагодив у Львові мережу постачання та збуту метадону, субутексу, амфетаміну. До справи залучив групу осіб, учасники якої зберігали й продавали товар, налагодив зв’язки з деякими працівниками поліції, яким за кришування щомісяця сплачував від 10 до 20 тисяч гривень. Аби ці поліцейські не мали проблем з керівництвом, організатор групи звернувся до заступника начальника УВБ поліції області і запропонував йому та начальнику підрозділу 100 тисяч гривень хабара.
Підполковник поліції про цю розмову повідомив керівництво та прокуратуру, де слідчим відділом було розпочато кримінальні провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, за зловживання владою або службовим становищем деякими працівниками місцевої поліції та за прикриття злочинної діяльності наркоторговців.
Було проведено заходи щодо встановлення причетності до збуту наркотиків групи осіб. Встановлено особи поліцейських, які покривали зловмисників. Задокументовано два факти передачі хабара у розмірі 100 тисяч гривень керівництву УВБ наркодилером за невтручання у його справи.
Відділом фізичного захисту та оперативного супроводження департаменту Нацполіції спільно з працівниками УВБ, поліції Львівщини та прокуратурою області організатора злочинної групи було затримано після чергової передачі неправомірної вигоди — 20 тисяч гривень. Затримали і його спільників. Під час огляду знайдено наркотичні речовини в особливо великих розмірах.
Крім того, під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання затриманих знайдено понад 5 тисяч євро, 300 доларів США, 11,4 тисячі гривень, отриманих від збуту наркотиків та банківські картки. Також вилучено шприци, кілька десятків пластмасових флаконів та згортки з фольги з наркотичними речовинами, електронні ваги для наркотиків тощо.
Наркотичні речовини, ринкова вартість яких становить понад 150 тисяч гривень, направлено на експертизу. 34-річного наркодилера та трьох його найближчих посібників уже затримано відповідно до ст.208 КПК України. Тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників ОЗГ, зокрема працівників поліції, які сприяли злочинній діяльності.
Відділ соцільно-правових питань
«Урядового кур’єра»