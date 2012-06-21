З нагоди 25-річчя створення Сумського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва у міській галереї відкрилася виставка «Народне мистецтво Сумщини».
Завдяки численним виробам відвідувачі мають змогу оцінити розмаїтий творчий доробок слобожанських майстрів традиційного народного мистецтва, професійних художників та мистецтвознавців. Тут представлені різні види і жанри народної творчості, серед яких вишивка, гончарство, скульптура, різьблення по дереву, моделювання елементів одягу, плетіння з соломи та лози тощо.
Особливий інтерес у відвідувачів викликає кролевецьке перебірне ткацтво, традиції якого сягають у глибини століть, лозоплетіння, що набуло розвитку у селі Боромля Тростянецького району та інших куточках краю.