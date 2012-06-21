За ініціативи народного депутата Сергія Рудика створено робочу групу, члени якої планують об'їхати дев’ять областей, які межують з країною-агресором. До групи приєдналися і представники Запорізької області Олександр Пономарьов, Сергій Валентіров, Ігор Артюшенко. Депутати Верховної Ради відвідали з робочим візитом Бердянський прикордонний загін, зустрілися з керівниками міста-курорту. Участь у заході також взяв заступник голови Запорізької ОДА Олександр Бабанін. Перш за все народних обранців цікавили проблеми військових і ситуація, що склалася в регіоні.
Всі останні роки ремонтувати техніку прикордонникам допомагають підприємства міста та області, зокрема, потужну підтримку надає Бердянський райагропромпостач. Також бердянські промисловці будують капличку для військових капеланів на території прикордонного загону, що здійснюється за підтримки депутата Верховної ради Олександра Пономарьова та голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.
Нагальні питання також обговорили у Бердянській міськраді. Як зазначив міський голова Володимир Чепурний, завдяки взаємодії депутатів Верховної Ради, обласної ради та місцевої влади, у Бердянськ залучаються інвестиції, в т.ч. іноземний капітал. Місто розвивається як курорт, зокрема налагоджено залізничне сполучення з багатьма регіонами країни, зроблено капремонт дороги, що з’єднує перлину Азовського моря з Бердянською косою.