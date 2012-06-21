У столичній галереї «Митець» триває плакатна виставка «Народжені Карпатами», що представляє видатних персоналій, чиї походження та діяльність були пов’язані з Карпатським краєм.
Цей проект складається із двох серій плакатів і був створений до фестивалю «Карпатський простір», що проходить в Івано-Франківську. Авторами робіт стали студенти і викладачі Київського національного університету культури і мистецтв, члени секції плакату та графічного дизайну Національної спілки художників України, а також івано-франківські художники.
До київської експозиції увійшло 50 вибраних плакатів. Серед героїв робіт — Леся Українка, Ольга Кобилянська, Богдан Ступка, Квітка Цісик, граф Потоцький, Роксолана, Митрополит Андрей Шептицький та інші.