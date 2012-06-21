Космічне агентство NASA у прямому ефірі проведе пряму трансляцію повного сонячного, яке відбудеться 21 серпня цього року, передає УНН.
Це вперше, коли затемнення транслюватимуть за допомогою спеціальних платформ, запущених на велику висоту. Кожен глядач зможе у повній мірі спостерігати явище.
«Ніколи раніше небесне явище не було оглянуто та досліджено зі стількох точок, і з космосу, і з повітря, і з землі», — зазначив помічник адміністратора Наукового представництва NASA у Вашингтоні.
Також він зауважив, що глядачі вперше зможуть спостерігати його без жодної небезпеки для зору, адже домашнє обладнання та найсильніші сонцезахисні окуляри не зможуть повністю захистити зір від яскравих сонячних промінів.
«Завдяки нашим колегам і багатьом науковим організаціям NASA продовжить підсилювати ключове послання: знайдіть час, щоб спостерігати затемнення, проте спостерігайте його з безпекою», — сказав він.
Трансляцію агентство проводитиме спільно із компанією Stream. Передбачається, що ефір обійдеться приблизно у 4 тисячі доларів. Така сума зумовлена тим, що компанія має всі необхідні ресурси для запуску і немає необхідності для залучення сторонніх компаній.
Повне затемнення відбудеться на вузькій полосі по всій континентальній частині США. Пік затемнення триватиме 2 хвилини 40 секунд і припаде на точку з координатами 37˚ пн.ш. 87,7˚ з.д. Ширина тіні супутника на земній поверхні буде дорівнює