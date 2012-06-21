У космічному агентстві NASA впевнені, що на нашій планеті скоро почнуть ще частіше йти дощі. Потім вони і зовсім будуть випадати постійно. Такі висновки фахівці зробили після багаторічних спостережень за кліматом. За останні 40 років кількість дощів збільшилася значно. Вчені зазначають, що тенденція збільшується і Землю може просто залити водою, повідомляє УНН з посиланням на TechNews.
Вчені відзначили, що вся справа в прогріванні атмосфери Землі. Саме це найбільше впливає на особливості клімату. Зокрема, через глобальне потепління в атмосфері зникають висхідні потоки повітря, випаровуються хмари. Все це призводить до охолодження певних повітряних мас і виникнення конденсату. Це є умовою опадів.
Спочатку подібні процеси посиляться в районі тропіків. Там завжди будуть йти дощі. Потім процеси розширяться на всю територію планети, і вже всюди стане значно більше опадів. Наслідки такої зміни клімату поки що ніхто не аналізував. У NASA відзначають, що поки навіть не можуть стверджувати, що все буде саме так. Але всі передумови робити такі прогнози є.