NASA та Національне управління океану та атмосфери (NOAA) успішно запустили метеорологічний супутник Полярної супутникової системи-1 (JPSS-1). Cупутникову систему JPSS-1 було запущено в суботу, 18 листопада, на ракеті «Об'єднаний стартовий альянс» Delta II з бази військово-повітряних сил Ванденберга в Каліфорнії.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Як повідомляє NASA, JPSS-1 оснащений метеосистемою NOAA-20. Супутник буде функціонувати приблизно через три місяці після його виходу на орбіту і завершить випробування на всіх п'яти його основних модулях.

NOAA-20 прогнозуватиме погоду, щоб бути більш точними та покращить своєчасність прогнозів на три-сім днів.

«JPSS пропонує неймовірно точний прогноз погоди на нашій планеті, надаючи NOAA розширену статистику, яка буде використовуватися для захисту американських жителів та громад»,– сказав міністр торгівлі Вілбур Росс.

Новий супутник настільки точний, що за словами Грега Мандта, режисера програми JPSS, вимірює температуру з точністю до десятої частинки градуса.

Метеосупутник JPSS-1 має довжину 4,5 метрів і важить дві тонни 295 кілограм. Він не тільки звітуватиме та контролюватиме погодні умови протягом коротких періодів (супутникові дані використовуватимуть для аналізу клімату Землі), але й використовуватиметься у довгостроковій перспективі. Очікується, що супутник працюватиме на орбіті протягом семи років, а його потенціал може слугувати і ще декілька років після завершення космічної програми.

NOAA-20 буде «сканувати» погоду планети на відстані 824 кілометрів від поверхні Землі і переходити від полюса до полюса 14 разів на день, відзначає Phys.org.

За даними NASA, NOAA-20 «є першим в серії NOAA з чотирьох попередніх супутників наступного покоління, які продемонстрували значні успіхи в спостереженнях, що використовуються для прогнозування суттєвих погодних умов та екологічного моніторингу».

Основні функції цього супутника включатимуть глобальні вимірювання атмосферних, сухопутних і морських умов, температури поверхні моря, вулканічного попелу, інтенсивності ураганів та багатьох інших спостережень.

Поряд з основним супутником JPSS-1 було також запущено чотири менші, CubeSats. Ці супутники належать різним університетам США і були запущені в рамках навчальної супутникової програми NASA. CubeSats буде виведено на орбіту після розгортання основного метеорологічного супутника.

«Створення та запуск JPSS-1 демонструє готовність NOAA доправити на орбіту максимально науково точні супутники, надаючи фахівцям з прогнозу погоди, метеорологам і громадськості більшої впевненості в прогнозах погоди до семи днів, включаючи потенціал для важких або небезпечних погодних умов , – сказав Стівен Волз, доктор філософії, директор супутникової та інформаційної служби NOAA.

ДОВІДКА «УК»

JPSS (спільна полярна супутникова система) – це оперативна екологічна супутникова система, що працює на полярній орбіті нового покоління. JPSS - це спільна програма між Національною агенцією океану та атмосфери (NOAA) та Національним агентством з аеронавтики та космічної діяльності (НАСА). Це міжвідомче зусилля (JPSS) - останнє покоління американських полярно-орбітальних, негеосинхронних супутників навколишнього середовища.

Супутники JPSS збирають глобальні вимірювання атмосферних, наземних та океанічних умов, включаючи температуру моря і землі, поверхню води, спостерігають за ростом рослинності, надають інформацію про хмари, опади, сніговий і крижаний покрив, місця пожеж та димові осередки, атмосферну температуру, водяну пару та озоновий пояс Землі.

JPSS забезпечує основні спостереження: прогноз серйозних погодних умов, таких як урагани, торнадо та опади за добу; оцінка екологічних небезпек, таких як засуха, лісові пожежі, погана якість повітря та шкідливі прибережні води. Крім того, JPSS забезпечить безперервність критичних глобальних спостережень Землі, включаючи нашу атмосферу, океани та землю до 2038 року.

NOAA – агентство в рамках Міністерства торгівлі США (DOC), співпрацює з НАСА на всіх місіях JPSS, забезпечуючи безперервну серію глобальних метеорологічних даних та покращення точного прогнозування погоди.