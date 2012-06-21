Науковці з Великобританії змогли вирахувати, скільки важить все населення Землі.
Вчені докладно розповіли, яка частка загальної ваги належить худим і повним людям, інформують іноземні ЗМІ.
Згідно з офіційними даними «Всесвітньої Організації Охорони здоров’я», все людство, яке живе на Землі, важить майже 287 мільйонів тонн. При цьому 15 мільйонів тонн – це люди із зайвою вагою і 3,5 мільйони тонн – люди зі значним надлишковим зайвої ваги.
Усі дані представили вчені з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.
Повідомляється, що середня людина, не залежно від її статі, важить
Своїм дослідженням британські фахівці хотіли звернути увагу людства на глобальні проблеми із зайвою вагою. Відзначимо, що у 70% жителів США медики виявили зайву вагу. І якби всі важили як американці, то населення земної кулі могло б збільшитися ще на 58 мільйонів тонн.