Київський фотограф Олександр Несторівський став фіналістом міжнародного конкурсу архітектурної фотографії The Art of Building. Знімок українця став одним з кращих і увійшов у топ-15.
Як повідомляє ArchDaily, журі оцінили роботу пана Нестеровського, який зробив вражаючий знімок столичної арки Дружби народів. «Ця фотографія відображає поєднання природи та архітектури, гармонію єдності 30-метрової титанової арки та дерева», — сказано в описі до знімка.
Переможців оголосять 7 лютого 2017 року. Голосування глядачів триватиме до 23 січня 2017 року.