Агентство НАТО з підтримки та постачання виступило з пропозицією включити підприємства Оборонно-промислового комплексу України до переліку виробників продукції оборонного призначення.
Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».
«Таким чином Державний концерн «Укроборонпром» може отримати дозвіл на участь в тендерах на постачання товарів та послуг в інтересах країн-членів та партнерів Альянсу в рамках програми «Несистемні брокерські послуги», – ідеться у повідомленні прес-служби.
«Впровадження стандартів НАТО у виробництво та розробка нової техніки для сумісності з ОВТ країн-членів Альянсу є незворотнім вектором розвитку та реформування Державного концерну «Укроборонпром», – зазначив генеральний директор «Укроборонпрому» Роман Романов.
У місії України при НАТО зауважили, що Україна стала першою серед східноєвропейських партнерів НАТО, якій запропоновано таку можливість.
Повідомляють, що вже розпочато підготовку відповідних доповнень до договірно-правової бази для регуляції співробітництва України з Агентством НАТО з підтримки та постачання.